KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


11 Ocak 2025 10:19
Güvenlik Soruşturması hangi aşamada yapılıyor?

Uzman yardımcılığı pozisyonu mülakatı sonrası "Asil Olarak Kazandı" sonucunu aldım. Şu an soruşturmadan geçtim mi yoksa yeni mi başladı soruşturma anlayamadım.

Geçmiş mesajları karıştırdım ama iki türlü de oluyor şeklinde görünce kafam karıştı. Korkacağım bir durum yok ama olmaz dediğim oldu, şaşkınım :)

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