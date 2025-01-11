Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Ocak 2025 10:24

Sizce memurların 2025 temmuz zam oranı kaç olur?

Bu ankete 34 dakikada, 1 kişi oy kullandı

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