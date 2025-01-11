Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Ocak 2025 10:32
iller arası tayin -hemşire - Bursa
merhaba arkadaşlar , iller arası tayinde Bursa'yı yazan hemşire arkadaşlar kaç puanla yazdınız acaba ? benim puanım 5200 gelir mi sizce ?

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