Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : crops35


11 Ocak 2025 10:56
Milli Saraylar 12 kişilik Büro alımı

Arkadaşlar herkese selamlar.. milli sarayların en son ilanında 12 kişilik alımında 8.yim ama yanında olumsuz yazıyor sadece ilk 4 kişi 70 puani geçmiş.. böyle bir durum yaşayan var mı? İlk 4 kişi içinde olanların sonucunun yanında ne yazıyor?? Bilen biri yardımcı olabilir mi

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