KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


11 Ocak 2025 11:00
Adliyede icra katibiyim, elektrik teknikerliğine geçebilir miyim

arkadaşlar normalde Elektrik elektronik mühendisiyim. icra katibi olarak atandım. yine aynı adliyede elektrik teknikerliğine geçiş yapabiliyor muyum. veya görevde yükselme ile neye gidebiliyorum

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