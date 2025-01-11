Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : crops35


11 Ocak 2025 11:10
Milli Saraylar 4B
Merhaba iyi forumlar, kuruma başvurdum ve onaylandı sıradaki aşama uygulamalı sınav sorum şu Ankara'da yaşıyorum sizce sınava gitmelimiyim çakılı kadro diyorlar ve lojman olayı felan varmı burda bilmiyorum İstanbul şartları zor bilindiği üzere.

Çok Yazılan Konular

Sözleşme ne zaman yenileniyorÖzel sektör çalışmasının memuriyette saydırılması4/b koruma güvenlikten 4/b büro personeli 4/B Büro Personeli - Tıbbi SekreterAile Yılında Eş Durumu Tayin Hakkımızı AlalımKınama cezasına sözleşme feshiElektrik Teknisyeni Gece Nöbeti Tutar mı?Sözleşmeli Personel Eş durumu tayin

Sözlük

metafor 1 alışveriş 1 askıda ekmek 2 Hemşin horonu 2 yolgeçen hanı 1 turp gibiyim 2 bohem 1 Kahve 1 sucuklu yumurta 1 Bırak sarhoşu kendi yıkılsın 1

Son Haberler

Tekirdağ'da 6 düzensiz göçmen yakalandıKameralarla bulundu, bu hamlenin faturası ağır olduİTO'nun enflasyon sepeti güncellendiIrak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildiAralıkta Erzurum kışı, Kastamonu yazı yaşadı

Editörün Seçimi

2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadımRefah payı için adım atılmalıMemur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş genelgesi yayınlandı.Maaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??