KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


11 Ocak 2025 11:20
Bilen arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim

Merhabalar. 9 yıldır Polis Memuru olarak görev yapıyorum. İktisat mezunuyum. Puanım 84 civarı. Çevre Şehircilik alımına başvuru yapacağım. Kadroludan sözleşmeliye geçerken haklarım da devredilir mi yoksa tekrar kadroya dönünce mi devredilir? Atandığınız kurum şu tarihler arası gelip başlama yapmak zorundasın diye bir tarihi belirtiyor mu çünkü istifa onayı Emniyette 10 günü bulabiliyor. Şimdiden cevap veren vermeyen herkese teşekkür ederim. Herkes için hayırlısı olsun. Kadrolu çalışırken gelip başkasının hakkına giriyor diye düşünen arkadaşlar varsa haklı olabilirler fakat fiziksel ve psikolojik olarak çok yıpratıcı artık dayanılacak gibi değil yoksa kimse kurulu düzenini bozmak istemez.

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