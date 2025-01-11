Yeni yönetmelik yayınlanacak ipkalar zorlaşacak diye söylenti var , misal adam tek şarkı yapmış birtakım sebeplerden 1 2 yıl daha kalmak istiyor, onu yok kardeş teke indi hadi gidin diye göndermezler heralde yada bi ipka sayısı yayınlanır umarım 2 ipkaya kadar verilebilir vs diye. Çoğu kişinin bu güne kadar 4 5 ipkası kabul oldu sonuçta, bir taraf yıllarca kalabilip bir taraf ilk ipkasında giderse bu haksızlık olur. Zaten mahrumiyet yeri, çoluğun çocuğun düzenini ona göre ayarladı çoğu kişi. Şarka gelmek istemeyende binlerce personel var.

Yeni yönetmelik yayınlanacak ipkalar zorlaşacak diye söylenti var , misal adam tek şarkı yapmış birtakım sebeplerden 1 2 yıl daha kalmak istiyor, onu yok kardeş teke indi hadi gidin diye göndermezler heralde yada bi ipka sayısı yayınlanır umarım 2 ipkaya kadar verilebilir vs diye. Çoğu kişinin bu güne kadar 4 5 ipkası kabul oldu sonuçta, bir taraf yıllarca kalabilip bir taraf ilk ipkasında giderse bu haksızlık olur. Zaten mahrumiyet yeri, çoluğun çocuğun düzenini ona göre ayarladı çoğu kişi. Şarka gelmek istemeyende binlerce personel var.