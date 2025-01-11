Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Ocak 2025 12:52
Öğretmenlikten başka kuruma geçiş ya da istifa etmek istiyorum

Merhaba, Kadrolu öğretmenim.

1. Düz memurluğa geçebilir miyim? Referans mı olmalı ?

2. İstifa etsem tekrar nasıl dönerim ?


KARATEPE84
Aday Memur
11 Ocak 2025 13:30

Ben de


Denizoztekin
11 Ocak 2025 14:41

Tekrar kpssye girmeniz gerekli

Toplam 2 mesaj

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