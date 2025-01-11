Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Ocak 2025 13:21
iller arası tayinden sonra becayiş

iller arası yaptım ilçe çıktı. şu anda ücretsiz izindeyim ama çalışmak istiyorum atandığım ilçede de değiliz il merkezine becayiş yapmak istiyorum. haziran 24te tayin olmuştum. bu konuda bilgisi olan var mı acaba? bu arada tayin olduğum hastane ilçe hastanesi ve başhekim çıksa bile imza atmam dedi ama onlara nöbet tutacak biri lazım ben başlasam da nöbet 2 sene yasak

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