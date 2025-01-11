Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Ocak 2025 13:25
Mobbinge maruz kaldığı için intihar eden savcı adayı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Koordinatör hakim ile mentör savcının mobbing ve tehditlerine maruz kaldığını aktaran Mithat Can Yalman, notta şu ifadelere yer verdi:

"Bir yargı mensubu Adana Adliyesinde çalışan Cumhuriyet Savcısı Adayı olarak birkaç hususu bilginize arz etmek ve hayatla olan bağımı tamamen kopartmak istiyorum. Yaklaşık birkaç aydır Koordinatör Hakimimiz M.Ç?nin mobbing ve tehditlerine maruz kalıyorum. Buna mentör savcım S.Ü.Y adlı şahsın da tehditleri eklenince (bu hususta ilgili kişilerde ses kaydı mevcuttur) hukuki hakkımı aramak üzere Adana Cumhuriyet Başsavcısı B.G. ve Komisyon Başkanı M.A.Ç ile görüştüm sağ olsunlar ilgileneceklerini söylediler lakin bir süredir herhangi bir adım atılmadı. Açık konuşmak gerekirse bir adım atılacağını dahi düşünmüyorum. Bu kişilerin böyle olması tüm yargı mensuplarımızın böyle olduğu anlamına gelmiyor inanın o kadar çok sayıda kaliteli ve yetkin hukukçu tanıdım ki sayılarını tarif edemem. Bu vesileyle yüce Türk yargısını selamlıyorum. Velhasıl kelam umarım hakkım yerde bırakılmaz ve bu hususun üstüne gidilir. Herkesten helallik istiyor ve şahsen benden yana hakkımı herkese helal ediyorum. Aşağıda attığım cübbeyi giymek en büyük hayalimdi yüce Allah kısa da olsa nasip etti son olarak sözlerimi şair Bâkî?nin ünlü deyişiyle bitirmek istiyorum. "Âvâzeyi bu âleme Dâvud gibi sal Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş."


iyaf
Aday Memur
11 Ocak 2025 14:32
.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank promosyon güncellemesiSon düzlükteyimEş durumu Tayini15 Ocak 2016 öncesi sözleşmeli çalışıp 1 derece almayanlar Bağlantıya tıklayarak haklarınızı öğrenin Evrakların sorumluluğuNasta değişiklikler olduMal bildirimi Hk.Son 1 ayda 3 intihar vakası.Memurluktan Feragat

Sözlük

Boşananların Hapse Atılması 2 mezgit 1 yolgeçen hanı 1 kitap uyarlaması olan filmler 5 Hepi börtdeyyy omayraaa 1 editör olmak 1 askıda ekmek 2 bend 1 Bugün olanlar 3 turp gibiyim 2

Son Haberler

Esenyurt'ta 200 bin TL'lik market soygunu! Bıçakla tehdit ettiDEM Parti İmralı heyeti, Demirtaş'ı ziyaret ettiZift yüklü kamyon, kamyonete çarptı; 3 belediye personeli öldüOrdu'da uyuşturucu operasyonu; 32 tutuklamaGenç Partili Uğur Toptaş, partisinden istifa etti

Editörün Seçimi

2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadımRefah payı için adım atılmalıMemur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş genelgesi yayınlandı.Maaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??