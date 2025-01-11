Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Ocak 2025 14:26
2025 yılı kıdem tazminatı seviyeleri

2025 yılında değişik kadrolardan emekli olanların aldıkları kıdem tazminatları hakkında bilgisi olanlar paylaşabilirse bilgilendirici olur, emeklilikteki haklarımız ne durumda olacak onu da bilmekte fayda var.

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