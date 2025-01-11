Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Ocak 2025 14:39
Askerlik süresi ve mağduriyet
Memuriyete başlamadan önce askere gittim. Babalar gibi 16 ay askerlik yaptım yedek subay olarak. 4 ay eğitim aldım, 12 ay eğitim verdim. Öğretmenliğe başlayınca hizmet birleştirmesi yaptım. Şimdi şu saçmalığı biri bana açıklasın. 1- 16 aylık süre hizmet puanı olarak sayılıyor 2- emekliliğe sayılıyor fakat başöğretmenlik yada uzman öğretmenlikte geçen sürelere sayılmıyor sebeb? o zaman; - kurumlar arası görevlendirilen öğretmenleri - aylıksız izinde geçen süreleri - sendika başkanlığı yapanların süreleri - hastalık izinleri vs hiç birinin sayılmaması gerekmiyor mu? Askerlik yaptık hemde en uzun döneminden. Cezamı veriyor bakanlık. sendika yetkilileri uyumasın işini yapsın. bak kaç bin kişi mağdur.

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