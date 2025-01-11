Askerlik süresi ve mağduriyet

Memuriyete başlamadan önce askere gittim. Babalar gibi 16 ay askerlik yaptım yedek subay olarak. 4 ay eğitim aldım, 12 ay eğitim verdim. Öğretmenliğe başlayınca hizmet birleştirmesi yaptım. Şimdi şu saçmalığı biri bana açıklasın. 1- 16 aylık süre hizmet puanı olarak sayılıyor 2- emekliliğe sayılıyor fakat başöğretmenlik yada uzman öğretmenlikte geçen sürelere sayılmıyor sebeb? o zaman; - kurumlar arası görevlendirilen öğretmenleri - aylıksız izinde geçen süreleri - sendika başkanlığı yapanların süreleri - hastalık izinleri vs hiç birinin sayılmaması gerekmiyor mu? Askerlik yaptık hemde en uzun döneminden. Cezamı veriyor bakanlık. sendika yetkilileri uyumasın işini yapsın. bak kaç bin kişi mağdur.

Memuriyete başlamadan önce askere gittim. Babalar gibi 16 ay askerlik yaptım yedek subay olarak. 4 ay eğitim aldım, 12 ay eğitim verdim. Öğretmenliğe başlayınca hizmet birleştirmesi yaptım. Şimdi şu saçmalığı biri bana açıklasın. 1- 16 aylık süre hizmet puanı olarak sayılıyor 2- emekliliğe sayılıyor fakat başöğretmenlik yada uzman öğretmenlikte geçen sürelere sayılmıyor sebeb? o zaman; - kurumlar arası görevlendirilen öğretmenleri - aylıksız izinde geçen süreleri - sendika başkanlığı yapanların süreleri - hastalık izinleri vs hiç birinin sayılmaması gerekmiyor mu? Askerlik yaptık hemde en uzun döneminden. Cezamı veriyor bakanlık. sendika yetkilileri uyumasın işini yapsın. bak kaç bin kişi mağdur.