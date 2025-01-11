Akademi giriş sınavı tam olarak nedir? KPSS'den farkı nedir?

Merhaba, haberlere göre KPSS kaldırılıp öğretmen olmak isteyenler için akademi giriş sınavı getirilmiş. Ancak sınav içeriği olarak KPSS'den bir farkını göremedim, o yüzden ne tür bir değişiklik var tam anlayamadım.

Ayrıca formasyonu olan öğretmenler bu sınava girdikten sonra tekrar akademiye girerek eğitim mi almak durumunda kalacaklar?