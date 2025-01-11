MSB Astsubaylık ve Psikiyatri Girişi Hk.

Merhaba arkadaşlar, Bugün MSB Muvazzaf Astsubay Adayı teminin ön başvuru sonuçları açıklandı ve sonucum olumlu. Fakat şöyle bir durumumdan bahsetmek istiyorum. Benim 2018 ve 2019 yıllarında OKB tanısı ile psikiyatri teşhisim var. İlaç kullanımı ile rahatsızlığım düzeldi. Fakat ne kadar düzelsem veyahut üzerinden 5 yıl kadar geçmiş olsa bile 2 yıl kadar bir psikiyatri geçmişim görünüyor sistemde sonuçta. Bu yüzden Sağlıkta elenebilme riskimin yüksek olmasından dolayı gidip gitmemekte kararsızım. Bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi rica etsem. Teşekkür ederim

Merhaba arkadaşlar, Bugün MSB Muvazzaf Astsubay Adayı teminin ön başvuru sonuçları açıklandı ve sonucum olumlu. Fakat şöyle bir durumumdan bahsetmek istiyorum. Benim 2018 ve 2019 yıllarında OKB tanısı ile psikiyatri teşhisim var. İlaç kullanımı ile rahatsızlığım düzeldi. Fakat ne kadar düzelsem veyahut üzerinden 5 yıl kadar geçmiş olsa bile 2 yıl kadar bir psikiyatri geçmişim görünüyor sistemde sonuçta. Bu yüzden Sağlıkta elenebilme riskimin yüksek olmasından dolayı gidip gitmemekte kararsızım. Bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi rica etsem. Teşekkür ederim