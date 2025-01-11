Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


11 Ocak 2025 16:06
kazanılmış hak aylığı derecesi 1 olup 2. derece doçent kadrosuna atanmak

merhaba. aslında forumda benzer sorular gördüm ama genelde tam tersi durumlar sorulmuş. kazanılmış hak aylığı derecem 1. doçentlik kadrom 2. derece. bazı yerlerde doçent maaşı almak için önemli olan kha deniyor ama diğer taraftan makam tazminati vb. için de kadro derecesinin de 1 olması gerekiyor diye okudum. merak ettiğim doçent maaşı hem kha hem de kadro derecesi 1 olunca mı alınıyor?

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