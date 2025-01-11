Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


11 Ocak 2025 16:10
BOTAŞ HAKKINDA...

Merhaba arkadaşlar, BOTAŞ özelleşecek falan deniyor, elektrik elektronik mühendisi olsaydınız ve BOTAŞ a girmeye hak kazansaydınız gider miydiniz yoksa başka devlet kurumlarına memur olarak mı giderdiniz? Bilgisi olanlar cevap verirse sevinirim...

Çok Yazılan Konular

DSİ 2024 Giyim YardımıTPAO,BOTAŞ,EÜAŞ yeni statü28 Aralık da Türkşeker de yapılan mülakat sınavı hakkındaSüresiz Görevlendirme?TPAO, EÜAŞ BOTAŞ, ETİMADEN Yeniden YapılandırılacakTCDD özelleştiriliyor mu?BOTAŞ mülakat ve çalışma koşulları hakkında Türkiye şeker fabrikaları2024/2 Merkezi Atama (399 KİT)TCDD sürekli işçilikten memurluğa geçiş

Sözlük

alışveriş 1 arabada yüksek sesle müzik dinlemek 1 don ritchie 1 mezgit 1 minci 1 yolgeçen hanı 1 Bugün olanlar 1 çayla beni 1 kitap uyarlaması olan filmler 5 bend 1

Son Haberler

'Ekonomik sıkıntıları yılın ikinci yarısından itibaren konu olmaktan çıkaracağız'Katil İsrail'in 463 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 46 bin 537'ye yükseldiMüzik eğitimi bölümüne ilgili bölüm mezunları başvuramıyorAlbares: Suriye konusunda Türkiye ile olağanüstü bir işbirliği yapacağızTDV, ihtiyaç sahiplerine umut olmayı sürdürüyor: 1 milyon 254 bin bağış

Editörün Seçimi

2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadımRefah payı için adım atılmalıMemur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş genelgesi yayınlandı.Maaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??