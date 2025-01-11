OYAK garantörlüğünde Sarı Banka ek hesap

Vakıfbankda bulunan ek hesabımı bir takım nedenlerden geciktirdim. Vakıfbank yapılandırma yapmadığını oyaka bağlı olması nedeniyle söyledi. OYAK mail göndermiş borcu 30 ocakta kadar gecikme faizi ödemezsem 36 ay vade ile borcu alıp oyaka borçlandırılacağı yazılmış. OYAK bu durumlarda yüzde kaç faiz üzerinden yapıyor daha önce bu durumda olan var mı

Vakıfbankda bulunan ek hesabımı bir takım nedenlerden geciktirdim. Vakıfbank yapılandırma yapmadığını oyaka bağlı olması nedeniyle söyledi. OYAK mail göndermiş borcu 30 ocakta kadar gecikme faizi ödemezsem 36 ay vade ile borcu alıp oyaka borçlandırılacağı yazılmış. OYAK bu durumlarda yüzde kaç faiz üzerinden yapıyor daha önce bu durumda olan var mı