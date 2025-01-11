Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


11 Ocak 2025 16:23
OYAK garantörlüğünde Sarı Banka ek hesap
Vakıfbankda bulunan ek hesabımı bir takım nedenlerden geciktirdim. Vakıfbank yapılandırma yapmadığını oyaka bağlı olması nedeniyle söyledi. OYAK mail göndermiş borcu 30 ocakta kadar gecikme faizi ödemezsem 36 ay vade ile borcu alıp oyaka borçlandırılacağı yazılmış. OYAK bu durumlarda yüzde kaç faiz üzerinden yapıyor daha önce bu durumda olan var mı

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