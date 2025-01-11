Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


11 Ocak 2025 17:17
mahkemeye versem?
kolay gelsin. itfaiye eri iken ekonomist kadrosunu kazandım. üstlerimden ilgili birimlere geçmeyi talep etsemde geçirmiyorlar. hala itfaiye eri olarak görev yapıyorum. direkt mahkeme yoluna gitsem başka birime geçmek mümkün mü?

yusuf132
Memur
11 Ocak 2025 17:52

kendi kurumunda mı kazandın kpss ile başka kurum mu nasıl oldu bu iş


gergomen
Aday Memur
11 Ocak 2025 17:54
kurum içi ünvan değişikliği sınavı ile kadrom değişti
yusuf132, 18 dk. önce

kendi kurumunda mı kazandın kpss ile başka kurum mu nasıl oldu bu iş

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