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Editörler : Lanet


11 Ocak 2025 17:55
En büyük pişmanlığınız nedir?
Benim en büyük pişmanlığım üniversiteye gitmek oldu

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