Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


11 Ocak 2025 17:59
Botaş 30 engelli alımı mülakatı ve çalışma şartları hakkında bilgi almak

mülakatta neler sorula bilir adalet bölümünden giriyorum büro personeli olarak neler hakkında sorular gelebilir ve çalışma şartları maaş durumları nelerdir bilen varsa bilgilendirirse sevinirim

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