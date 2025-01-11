KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


11 Ocak 2025 18:05
Astasak başvuru

merhabalar asttasak açıklandı iki başvuru yapmıştık kara ve hava ama sadece ücret 300 tl ödeme çıkıyor yani birine mi çağırılmış oluyorum iki alımda da hiç bir ibare yok hangisi olduğuna dair. Ödemeyi yaptık yine de hangisi için ödeme yapıldığı anlaşılmıyor. 2 başvuru için tek ücret mi yatırıyoruz acaba?


Timuç1n
Aday Memur
11 Ocak 2025 18:18
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