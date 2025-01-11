merhabalar asttasak açıklandı iki başvuru yapmıştık kara ve hava ama sadece ücret 300 tl ödeme çıkıyor yani birine mi çağırılmış oluyorum iki alımda da hiç bir ibare yok hangisi olduğuna dair. Ödemeyi yaptık yine de hangisi için ödeme yapıldığı anlaşılmıyor. 2 başvuru için tek ücret mi yatırıyoruz acaba?

merhabalar asttasak açıklandı iki başvuru yapmıştık kara ve hava ama sadece ücret 300 tl ödeme çıkıyor yani birine mi çağırılmış oluyorum iki alımda da hiç bir ibare yok hangisi olduğuna dair. Ödemeyi yaptık yine de hangisi için ödeme yapıldığı anlaşılmıyor. 2 başvuru için tek ücret mi yatırıyoruz acaba?