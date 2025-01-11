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Editörler : supporters.


11 Ocak 2025 18:38
neden ilişkim olmuyor?
Kendime güvenirim, biraz kibir de var kabul ediyorum. Soğuk biriyim içten samimi olmam için insanlarla vakit geçirmem gerekli. Tipim de iyidir. Arabam var çalışıyorum maddi kaygı çekmiyorum şimdilik. Mert adamım lafımı yutmam. Hiçbir kız benden hoşlanmadı, kimseyle flört bile etmedim. Sebebi ne olabilir?

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