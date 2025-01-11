Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Ocak 2025 18:45
Uzmanlık derece kademe ilerlemesi?

Merhaba.Uzman öğretmenliğe yeni hak kazandım.Derece kademe ilerlemesi mebbis e ne zaman yansır.Kisisel bilgilerde uzman öğretmen olarak gözüküyor fakat derece kademe kısmı aynı degismemis


kirpii
Aday Memur
11 Ocak 2025 19:35

Onaya falan gidecek. 1 aya kadar eklenir diyorlar

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