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Editörler : crops35


11 Ocak 2025 19:16
Çevre ve şehircilik inşaat mühendisi alımı

Merhabalar, Çevre ve şehircilik bakanlığı alımında İnşaat mühendisi olarak çalışmak için Hatay, Malatya ve Maraşı önerir misiniz oranın yerlisi arkadaşlar bi yardımcı olabilir mi?


buffalosoldier
Şef
11 Ocak 2025 19:42

sarı sitenin ilanlarına baksanız evlerin kira durumu hakkında bilgi sahibi olursunuz. Hataylıyım depremden sonra gidemedim merkeze ama şantiye alanı diyor orada yaşayan akrabam. yani yenilenme çalışmaları devam ediyormuş. birkaç sene daha sürer. insanları da iyidir memleketimin.

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