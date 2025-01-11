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Editörler : crops35


11 Ocak 2025 19:40
Ekonomik sıkıntıları geride bırakacağız

Demiş asrın liderimiz.

https://www.memurlar.net/haber/1124130/erdogan-ekonomik-sikintilari-geride-birakacagiz.html

lkede yaşanan ekonomik sıkıntılara da değinen Erdoğan, bu sıkıntıların 2025 yılının ikinci yarısından sonra geride kalacağını dile getirdi.

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