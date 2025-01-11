Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Ocak 2025 21:18
2025 toplu sözleşme ek derece
daha önce 2005 ve 2016 yıllarında memurlara verilen ek derece bu toplu sözleşmede tekrar gündeme gelip görevdeki ve bu haktan yararlanmayan memurlara ek dereceleri verilmelidir. sizce gündeme gelir mi?

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