KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


11 Ocak 2025 21:20
Çevre ve şehircilik bakanlığı nitelik kodları

Genelde alımlarda iibf için 4431 kodu(işletme iktisat vs) ve 4503(siyaset bilimi ve kamu yönetimi )kodu ile alım yapılıyor ancak 4507(siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler) kodu genelde yer almıyor üstelik derslerimizin çoğunluğu ortak olmasına ve aynı fakülteden mezun olmamıza rağmen buda tercih yapabileceğimiz kadro sayısını çok sınırlıyor .Çevre ve şehircilik bakanlığı geçen sene 4507 kodu ile alırken bu yıl almıyor değişen ne hepsi büro personeli ,biz niye sadece bakmakla yetiniyoruz? bütün çaba boşa.


Sansasyonell
Aday Memur
11 Ocak 2025 21:26

Kesinlikle. Çeko da yok mesela. Ya hepsinden al ya da sadece işletme, iktisat al

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