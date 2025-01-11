Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


11 Ocak 2025 21:29
şeker fabrikaları özelleşme sonrası
arkadaşlar şeker fabrikalarında çalışan mühendisler özelleşme sonrası özellikle mühendis arkadaşlar acaba aynı unvanla mı nakil oldu yoksa düz memur olarak botaş tpao da aynısı olacak galiba

kamueemmüh
Aday Memur
11 Ocak 2025 22:08

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