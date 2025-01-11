şeker fabrikaları özelleşme sonrası

arkadaşlar şeker fabrikalarında çalışan mühendisler özelleşme sonrası özellikle mühendis arkadaşlar acaba aynı unvanla mı nakil oldu yoksa düz memur olarak botaş tpao da aynısı olacak galiba

arkadaşlar şeker fabrikalarında çalışan mühendisler özelleşme sonrası özellikle mühendis arkadaşlar acaba aynı unvanla mı nakil oldu yoksa düz memur olarak botaş tpao da aynısı olacak galiba