Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410

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11 Ocak 2025 23:27
Tarihin en büyük balonu değil ise

Evet çok farklı kaynaklardan benzer bilgiler geliyor, eğer EGM tarihinin en büyük balonu ortada dolanmıyorsa atama yönetmeliğinde çok ciddi değişiklikler olacak gibi, teşkilat ve meslektaşlarimiz için en hayırlısı ne ise o olsun


Kurtarıcılar
Memur
11 Ocak 2025 23:28
.

RedBull001
Memur
11 Ocak 2025 23:33

Clickbait haber sitelerinin haberleri gibi olmuş. C. Ronaldo öyle bir şey istedi ki.. gibi. Komik


Soylu444
Şef
11 Ocak 2025 23:34

2 şarkını da yapmış biri olarak elimde çekirdek kola yorumları okumaya geldim


Samiex
Aday Memur
11 Ocak 2025 23:40
2. şarkını yapmış biri olarak kalkmasını ben isterim devrem ama 2. şarkını yapanlara da kurum birşeyler yapmalı ortada mağduriyet söz konusu. 2 şarka gelipte tercih dışı istanbula giden var
Soylu444, 2 gün önce

2 şarkını da yapmış biri olarak elimde çekirdek kola yorumları okumaya geldim


karaşimşek76
Şef
11 Ocak 2025 23:46

Balon değil gerçekten atama yönetmeliğinde değişiklikler oldukça fazla 1-2 güne resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer


Soylu444
Şef
11 Ocak 2025 23:49

2 şarkın kalkmasını ben de isterim kimse mağdur olmasın düzeni bozulmasın ayrı kalmamın ne denek olduğunu ben çok iyi bilirim , İstanbul?a da metropol tazminatı verilsin ,büyükşehirlere kira desteği ,tercih edilmeyen illere kalkınmada öncelikli il tazminatı kimse gittiği yerde mağdur olmaz , 2 şarktan ötürü zaten emniyetin mahkemelerde ödediği dava vekâlet ücretleri azımsanmayacak kadar çok birinin ipkasını kabul et diğerini reddet şarka gönder atama yönetmenliği şeffaf olacak ikilik olmayacak

Samiex, 2 gün önce
2. şarkını yapmış biri olarak kalkmasını ben isterim devrem ama 2. şarkını yapanlara da kurum birşeyler yapmalı ortada mağduriyet söz konusu. 2 şarka gelipte tercih dışı istanbula giden var

Brse
Memur
11 Ocak 2025 23:54

Askerlik yapanlarda ister o zaman.

Samiex, 2 gün önce
2. şarkını yapmış biri olarak kalkmasını ben isterim devrem ama 2. şarkını yapanlara da kurum birşeyler yapmalı ortada mağduriyet söz konusu. 2 şarka gelipte tercih dışı istanbula giden var

Küçük polis
Şef
11 Ocak 2025 23:59

2 şark yapmış biri olarak benim mağduriyetimi kim karşılayacak. Mesleğe girdiğimde tek olan şark hizmetini 2 kez yaptık. Bizim de vardı ailemiz çoçuklarımız...


Brse
Memur
12 Ocak 2025 00:25

Bizde askerlik yaptık.hic bir hak verilmedi.

Geriye değil ileriye bakacaz devrem. Zararın neresinden dönersek kardır. Bireysel değil genel faydayı düşünelim.

Yoksa bireysel düşünürsen , 2 şark kalkmasın demek doğru değil

Küçük polis, 2 gün önce

2 şark yapmış biri olarak benim mağduriyetimi kim karşılayacak. Mesleğe girdiğimde tek olan şark hizmetini 2 kez yaptık. Bizim de vardı ailemiz çoçuklarımız...


RedBull001
Memur
12 Ocak 2025 00:25

Ee diğer adamlar da 2. Şarka gidince senin mağduriyetin giderilmiş mi olacak :)

Küçük polis, 2 gün önce

2 şark yapmış biri olarak benim mağduriyetimi kim karşılayacak. Mesleğe girdiğimde tek olan şark hizmetini 2 kez yaptık. Bizim de vardı ailemiz çoçuklarımız...


Arnel
Şube Müdürü
12 Ocak 2025 00:37

Bu sene ilk ipkalarini verip durdurmalari kabul olmuşken bir anda ilişikleri kesilerek 2. Şarka gönderilenler in durumu ne olacak acaba? Benim 2. Şarkın bitmesine 5 ay var beni çok ilgilendirmiyor. Ancak yukarıda anlattığım gibi bir durum da var bu durumları da göz ardı etmemek lazım. Ayrıca bir çok il şarktan çıkacak soylenditisi var oradaki personeller otomatikman tayinci oluyor peki bu durum da orayı veya o kadar çok ili nasıl dolduracaklar. İnsllah teşkilatımız için hayırlısı olur


Corking100
Aday Memur
12 Ocak 2025 00:37
Kesin bilgi mi DEVREM?
karaşimşek76, 2 gün önce

Balon değil gerçekten atama yönetmeliğinde değişiklikler oldukça fazla 1-2 güne resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer


Samiex
Aday Memur
12 Ocak 2025 01:10
bi mahsuru yok
Brse, 2 gün önce

Askerlik yapanlarda ister o zaman.


Küçük polis
Şef
12 Ocak 2025 02:19

Bı zahmet diğer adamlar dediğin yıllardır kazık çakmiş adamlar da gitsinler 2. Şarka. Adam 15 yıldır aynı yerinde... Genelleme yapmıyorum diğer meslektaşlarım üzerine alınmasın.


Gzgnsd
Aday Memur
12 Ocak 2025 02:25

Personel dairedeki arkadaşlardan da duyum alanlar var kesin bilgi gibi


Android60
Genel Müdür
12 Ocak 2025 05:07

Bende zamanında hep 12-12 calıştım bizede bişey yapsınlar askere de gittik mağdur olduk onada yapsınlar.

Samiex, 2 gün önce
2. şarkını yapmış biri olarak kalkmasını ben isterim devrem ama 2. şarkını yapanlara da kurum birşeyler yapmalı ortada mağduriyet söz konusu. 2 şarka gelipte tercih dışı istanbula giden var

Samiex
Aday Memur
12 Ocak 2025 05:34
yapsınlar
Android60, Dün

Bende zamanında hep 12-12 calıştım bizede bişey yapsınlar askere de gittik mağdur olduk onada yapsınlar.


Samiex
Aday Memur
12 Ocak 2025 06:12
2. şarkı yaptık eyvallah dönüşe aynı yerimize dönemedik diye mağduriyetimizi dile getirdik laf söylemeyen kalmadı. üstelik 2. şarkın kalkmasını savunduğumu belirtmeme rağmen. bu teşkilat sizin gibileri çok iyi biliyor uyanık beyler. siz başka arkadaşlara karşı bananecilik oynayıp kendinize gelince teşkilat biyere varamaz naraları atmaktan başka bişey bilmezsiniz. tek bildiğiniz başkaların mağduriyetinde suyu bulandırmak.

siyahbeyaz88
Genel Müdür
12 Ocak 2025 08:24
hani ne zaman açıklanacak hep imzada imzada diyorlar ne imzaymış böyle

sinanpolat22
Şef
12 Ocak 2025 09:07
ne olsun istiyorsun şef kalkmasın böyle devam mi edilsin sen 2. sarki yaptın diye?
Küçük polis, 2 gün önce

2 şark yapmış biri olarak benim mağduriyetimi kim karşılayacak. Mesleğe girdiğimde tek olan şark hizmetini 2 kez yaptık. Bizim de vardı ailemiz çoçuklarımız...

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