Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Ocak 2025 23:27
Tarihin en büyük balonu değilse...

Evet çok farklı kaynaklardan benzer bilgiler geliyor, eğer EGM tarihinin en büyük balonu ortada dolanmıyorsa atama yönetmeliğinde çok ciddi değişiklikler olacak gibi, teşkilat ve meslektaşlarimiz için en hayırlısı ne ise o olsun


Kurtarıcılar
Memur
11 Ocak 2025 23:28
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RedBull001
Memur
11 Ocak 2025 23:33

Clickbait haber sitelerinin haberleri gibi olmuş. C. Ronaldo öyle bir şey istedi ki.. gibi. Komik


Soylu444
Şef
11 Ocak 2025 23:34

2 şarkını da yapmış biri olarak elimde çekirdek kola yorumları okumaya geldim


Samiex
Aday Memur
11 Ocak 2025 23:40
2. şarkını yapmış biri olarak kalkmasını ben isterim devrem ama 2. şarkını yapanlara da kurum birşeyler yapmalı ortada mağduriyet söz konusu. 2 şarka gelipte tercih dışı istanbula giden var
Soylu444, 1 saat önce

2 şarkını da yapmış biri olarak elimde çekirdek kola yorumları okumaya geldim


karaşimşek76
Şef
11 Ocak 2025 23:46

Balon değil gerçekten atama yönetmeliğinde değişiklikler oldukça fazla 1-2 güne resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer


Soylu444
Şef
11 Ocak 2025 23:49

2 şarkın kalkmasını ben de isterim kimse mağdur olmasın düzeni bozulmasın ayrı kalmamın ne denek olduğunu ben çok iyi bilirim , İstanbul?a da metropol tazminatı verilsin ,büyükşehirlere kira desteği ,tercih edilmeyen illere kalkınmada öncelikli il tazminatı kimse gittiği yerde mağdur olmaz , 2 şarktan ötürü zaten emniyetin mahkemelerde ödediği dava vekâlet ücretleri azımsanmayacak kadar çok birinin ipkasını kabul et diğerini reddet şarka gönder atama yönetmenliği şeffaf olacak ikilik olmayacak

Samiex, 1 saat önce
2. şarkını yapmış biri olarak kalkmasını ben isterim devrem ama 2. şarkını yapanlara da kurum birşeyler yapmalı ortada mağduriyet söz konusu. 2 şarka gelipte tercih dışı istanbula giden var

Brse
Memur
11 Ocak 2025 23:54

Askerlik yapanlarda ister o zaman.

Samiex, 1 saat önce
2. şarkını yapmış biri olarak kalkmasını ben isterim devrem ama 2. şarkını yapanlara da kurum birşeyler yapmalı ortada mağduriyet söz konusu. 2 şarka gelipte tercih dışı istanbula giden var

Küçük polis
Şef
11 Ocak 2025 23:59

2 şark yapmış biri olarak benim mağduriyetimi kim karşılayacak. Mesleğe girdiğimde tek olan şark hizmetini 2 kez yaptık. Bizim de vardı ailemiz çoçuklarımız...


Brse
Memur
12 Ocak 2025 00:25

Bizde askerlik yaptık.hic bir hak verilmedi.

Geriye değil ileriye bakacaz devrem. Zararın neresinden dönersek kardır. Bireysel değil genel faydayı düşünelim.

Yoksa bireysel düşünürsen , 2 şark kalkmasın demek doğru değil

Küçük polis, 43 dk. önce

2 şark yapmış biri olarak benim mağduriyetimi kim karşılayacak. Mesleğe girdiğimde tek olan şark hizmetini 2 kez yaptık. Bizim de vardı ailemiz çoçuklarımız...


RedBull001
Memur
12 Ocak 2025 00:25

Ee diğer adamlar da 2. Şarka gidince senin mağduriyetin giderilmiş mi olacak :)

Küçük polis, 43 dk. önce

2 şark yapmış biri olarak benim mağduriyetimi kim karşılayacak. Mesleğe girdiğimde tek olan şark hizmetini 2 kez yaptık. Bizim de vardı ailemiz çoçuklarımız...


Arnel
Şube Müdürü
12 Ocak 2025 00:37

Bu sene ilk ipkalarini verip durdurmalari kabul olmuşken bir anda ilişikleri kesilerek 2. Şarka gönderilenler in durumu ne olacak acaba? Benim 2. Şarkın bitmesine 5 ay var beni çok ilgilendirmiyor. Ancak yukarıda anlattığım gibi bir durum da var bu durumları da göz ardı etmemek lazım. Ayrıca bir çok il şarktan çıkacak soylenditisi var oradaki personeller otomatikman tayinci oluyor peki bu durum da orayı veya o kadar çok ili nasıl dolduracaklar. İnsllah teşkilatımız için hayırlısı olur


Corking100
Aday Memur
12 Ocak 2025 00:37
Kesin bilgi mi DEVREM?
karaşimşek76, 56 dk. önce

Balon değil gerçekten atama yönetmeliğinde değişiklikler oldukça fazla 1-2 güne resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer

Toplam 12 mesaj

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