Tarihin en büyük balonu değilse...

2. şarkını yapmış biri olarak kalkmasını ben isterim devrem ama 2. şarkını yapanlara da kurum birşeyler yapmalı ortada mağduriyet söz konusu. 2 şarka gelipte tercih dışı istanbula giden var

2. şarkını yapmış biri olarak kalkmasını ben isterim devrem ama 2. şarkını yapanlara da kurum birşeyler yapmalı ortada mağduriyet söz konusu. 2 şarka gelipte tercih dışı istanbula giden var