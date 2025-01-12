Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


12 Ocak 2025 00:33
TCDD Taşımacılık

Arkadaşlar hepinize merhaba Tcdd Taşımacılıkta çalışan birisi kurumla alakalı bilgi verirse çok sevinirim en azından atanan arkadaşlara faydalı olur şimdiden teşekkür ederim

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