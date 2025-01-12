Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


12 Ocak 2025 01:02
İstinaf mahkemeleri kararları ve süreleri süreci

Merhaba arkadaşlar. disiplin cezası nedeniyle meslekten çıkarıldım (polis). bim red verdi istinafa gittik, ankara 2. idare Mahkemesi nde dosya yeni açıldı. duruşma tarihi ne zaman verilir ? kaç ay sürer toplam var mı bilgisi olan süreçler hakkında

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