KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


12 Ocak 2025 01:25
Mühendislik branşları arası geçiş

Arkadaş örneğin 657 bir kurumda Elektrik Elektronik mühendisi olarak çalışırken aynı kurumda Bilgisayar Mühendisliğine geçilebilir mi? Bu geçiş için ne gerekir?

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