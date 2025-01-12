Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Ocak 2025 01:36
İki farklı şark ilinde, şark süresinin hesabı

Değerli meslektaşlarım X şark ilinden Y şark iline tayin olduğunda(mazeret atamasıyla X ilinin görev süresini bitirmeden) X ilinde görev yaptığın süre Y ilindeki görev süresinden düşüyor mu


Brse
Memur
12 Ocak 2025 01:52

İntegral yöntemi ile bulunabilir devrem. Zor bir matematik sorusu...


Bytraffic
Aday Memur
12 Ocak 2025 02:03

Görev süreleri değişmez sadece atama dönemin gelir modül açılır yani.


Cancan001
Aday Memur
12 Ocak 2025 08:51

Evet düşer ikisinin toplamı yüzde yüze ulaşınca tayin modülün açılır

Bytraffic, Bugün

Görev süreleri değişmez sadece atama dönemin gelir modül açılır yani.


TÜRK1512
Aday Memur
12 Ocak 2025 11:09
Cevap verdiğine değmez
Brse, Bugün

İntegral yöntemi ile bulunabilir devrem. Zor bir matematik sorusu...

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