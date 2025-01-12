İcra disiplin soruşturması

2 yıldır memur olarak çalışmaktayım. Şahıs ile altın (ziynet) senet aracılığıyla borçlandım senet 1 milyon tl ve icraya verildim icram kesinleşti bakanlığa yazı düşüp hakkımda disiplin soruyturması açıldı daha sonrasında muhakkik atandı daha savunma veremedim ve 2 ayrı bankaya borcum var kredi ve esnek borcu cezamı gerektirecek disiplin cezası da kınama cezası benim sorum şu olacak ben disiplin soruşturması sonucunda kınama cezası alırsam bankalarda beni icraya verecek ve tekrardan soruşturma açılacak mı yoksa icradan dolayı zaten almışım olduğum bir disiplin cezasından dolayı ceza verilmesine yer olmadığı gibi bir karar mı verilecek? ( banka sorcum şahıs borcumdan düşük miktarda yaklaşık olarak yarısı kadar)