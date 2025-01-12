Merkezide Atanıp kayıt yapmamak

Forumda bunun gibi birçok konu ve soru bulunmakta. Ancak net cevap bulamadım. Aşağıdaki sorulara verilen cevapların gerçekliği hakkında bizi aydınlatabilecek birileri var mı?

Soru: XXX tarihli Merkezi/Kurumsal/Açıktan alımda atandım, ancak gitmedim. Herhangi bir yaptırım var mı?

Cevap: Öncelikle ÖSYM tarafından atama işlemi yapılmaz , yerleştirme işlemi yapılır. Yerleştiğiniz kuruma gerekli süre içinde atamanızın yapılması için belgelerinizi teslim etmezseniz atamanız yapılmaz. "1 yıl boyunca kamu kurumuna atama işleminiz yapılmaz" söylentisi gerçeği yansıtmamaktadır.

Soru:Yerleştim ancak gitmedim puanım yanar mı?

Cevap: Yerleştime işlemi Merkezi alım ile yapıldıysa KPSS puanınızı bir daha merkezi alımda kullanamazsınız. Farklı bir alım ile yapıldıysa puanınız yanmaz kullanmaya devam edebilrsiniz.