Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Ocak 2025 07:40
iller arası tayinde yıllık izindeyken çkys ye düşülürmü
tayinim çıkarsa o hafta ızne ayrılırsam bir sorun olurmu yani

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