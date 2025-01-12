Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Ocak 2025 09:56
PUAN SİSTEMİ GELİRSE

Yeni atama yönetmeliğinde puan sistemi gelirse nasıl bi sistem olur?


Türkçü07
Şube Müdürü
12 Ocak 2025 10:56
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