KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


12 Ocak 2025 10:03
Sozlesmeli öğretmenlikten muhendislige geçiş?

Arkadaslar merhaba , sozlesmeli öğretmen olarak atandiktan sonra sozlesmeli muhendis olarak atanirsam 1 yil bekleme suresini beklemeden istifa edip direk baslayabilirmiyim acaba bilgisi olan varmidir ?


Astalavista56
12 Ocak 2025 10:34

Hocam öğretmenliği neden bırakmayı düşünüyorsunuz


cirkin2184
Aday Memur
12 Ocak 2025 10:52

Unvanim muhendis , muhendis olarak atanmak istiyorum

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Çevre ve şehircilik büro personeli alımı hakkında2025/3 çevre şehirciliğe atanırsak merkeziden tercih veremiyor muyuzKadro yakılması hk.Bilgisayar sertifikasıAdliyede icra katibiyim, elektrik teknikerliğine geçebilir miyimArşiv ve güvenlik srştrması hakkında yardım lütfenBilen arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirimSağlık ve Adalet neden hala alım yapmıyor ?Belediyeler sınavsız personel alımı yapılabilir mi?Antalya merkez çevre şehircilik büro personeli tercih ve puanlar

Sözlük

başlamak bitirmenin yarısıdır 3 kalemini en sevdiğim yazarlar 2 Kahve 1 Bir yazar seçmek 1 robot çağı 1 köylü çocuğu 2 internetten film izlemek 3 11 Ocak Dünya Affetme Günü 4 Umut 1 günaydın sözlük 1

Son Haberler

Babasına destek olmak için öğrendiği kürek yapımında ihracatçı olduMemur zammı sosyal yardım ödemelerini de artırdı! İşte yeni tutarlar2024'te 283 bin firmaya denetim: 4,3 milyar lira ceza kesildiFutbolda ara transfer dönemi yarın başlayacak2024'te en çok eleman istihdam edilen meslekler

Editörün Seçimi

2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadımRefah payı için adım atılmalıMemur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş genelgesi yayınlandı.Maaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??