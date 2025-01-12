KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


12 Ocak 2025 10:56
MSB Asttasak ve Psikiyatri Geçmişi
Merhaba arkadaşlar MSBnin açtığı Muvazzaf Astsubay Personel alımına ön başvuru yapmıştım ve olumlu sonuçlandı. Yakın zamanda mülakatlar başlayacak. Fakat benim 2018 ve 2019 yıllarına ait psikiyatri alanında OKB tedavim var. 2019dan sonra herhangi bir giriş sağlanmıştı. Yaklaşık 6 yıldır girişim yok. TSK Sağlık yönetmeliğini incelediğimde son giriş yapılan psikiyatri kaydından en az 3 yıl geçti ise aday sağlam kabul edilir maddesi var fakat şöyle bir madde daha var. Belirtilen yönetmeliği göre tedavinin 3 aydan fazla sürmemiş olması gerekiyormuş. İlk maddeyi karşılamış olsam da maalesef bu maddeyi karşılamıyorum. Ama umudumu yitirmek de istemiyorum. Çevrenizden tanıdığınız bildiğiniz böyle bir duruma şahit olup da sağlıktan sağlam raporu alan var mı ? Bilgilendirebilerseniz çok memnun kalırım

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