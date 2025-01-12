KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


12 Ocak 2025 11:20
Aday memur

Aday memurken istifa edip 6 aylık bekleme suresini doldurduktan sonra kpss puanıyla kadrolu olarak farklı bir kuruma atanılabilir mi? Aday memurun istifa ettiği kuruma dönmesi sadece sınavsız dönüş için geçerli değil mi?


elk muhendis
Şef
12 Ocak 2025 13:05

Memurluktan memurluğa her türlü dönüş için usulune uygun istifada 6 ay, diğer türlü 1 sene bekleme süresine tabidir. 3 kere dönüş hakkı mevzusu sadece sınavsız dönüşleri kapsar (dpb görüşü var)


Ahmetkıraç01
Aday Memur
12 Ocak 2025 13:53

Kpss puanıyla atanarak dönüşte sıkıntı yok yani

elk muhendis, 54 dk. önce

Memurluktan memurluğa her türlü dönüş için usulune uygun istifada 6 ay, diğer türlü 1 sene bekleme süresine tabidir. 3 kere dönüş hakkı mevzusu sadece sınavsız dönüşleri kapsar (dpb görüşü var)

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