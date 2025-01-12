Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Ocak 2025 11:30
Öğretmen Maaşları Neden Böyle ?
Arkadaşlar bir olup ses getirecek şeyler yapılmalı. Bodroda hizmetliden sadece 3.000 TL fazla aldığımı gördüm. Neden öğretmen maaşı bu seviyede ? Ayrıca bir konu daha var, toplum artık neden öğretmene değer vermiyor ?

basogret
12 Ocak 2025 12:40

Toplumun öğretmene bakışı konusunda tahmin ediyorum

Sınavsız alan bir okulda mı çalışıyorsunuz ?

toplumun öğretmene değer vermemesinin sebebi okul bir işe YARAMIYOR.

meslek lisesine git meslek dersi öğretmenine çocuklar nasıl saygı duyuyor nasıl bir ilişki var çünkü çocuğa ekmeği için bir yol gösteriyor.

imam hatipte dindar aileden gelen çocuklar öğretmenlere karşı efendi. ama serserisi de çoğu yerde serseri.

git sınavsız alan bir anadolu lisesine çocuğun ne dünyasına ne ahiretine bir şey katmak yok.

Bazı öğrenciler var ARALIKSIZ ders çalışıyor aralıksız o çocuğun öğretmeni olmasa bile gider youtubedan açar yine çalışır yani. Ama o öğrencime bakınca tahmin ediyorum ki zorluk yaşamış yaşıyor sorunları var o çıkışını çalışmak olarak görmüş ihlasla çalışıyor. Genelde sorunu olan ya minarenin başında oluyor ya altında oluyor. Ya çok efendi oluyor ya çok serseri. Bir tane 12. sınıf öğrencim var hiç böyle çalışan görmedim ama şöyle bir baksam belli maddi durumu iyi olmayan bir çevreden geliyor ama belli inşallah çok başarılı olacak.

ama genel olarak liselerin durumu böyle.

açık liseye geçiş yasaklanmasa zaten bunu bilenler ya meslek lisesine gider ya fen lisesine gider yada açık liseye gider.

ama tekrar ifade edeyim kaç yaşıma geldim öğretmenlik harici vesaire ben maaştan çalışma şartlarından öğrencilerden memnunum beni rehberlik branşına geçirsinler küçük bir okula versinler ohh inşallah kabre girene kadar orda çalışırım inşallah.

ama şuan anadolu liseleri çekilecek yer değil.

erkeği serseri kavgacı kız için dövüşürler ahlaksızlık yapar. kızı makyaj yapar göbeğini açar vesaire

öğretmenler belirli bir yaştan sonra rehberlik branşına geçirilmeli 5 gün okula gitmeli ek dersini almalı hem tecrübeleri ile okul kültürüne öğrencilere öğretmenlere katkıları olur hem de öğrencilerle uğraşmamış olurlar.


Pratik Hoca
Şef
12 Ocak 2025 13:42

Hocam belliki yorulmuşdun. Okul değiştir sinrrji olur. Yeni bir başlangıç yap. Yada emekli ol. Taleplerin uygulanabilir değil

basogret, 1 saat önce

Toplumun öğretmene bakışı konusunda tahmin ediyorum

Sınavsız alan bir okulda mı çalışıyorsunuz ?

toplumun öğretmene değer vermemesinin sebebi okul bir işe YARAMIYOR.

meslek lisesine git meslek dersi öğretmenine çocuklar nasıl saygı duyuyor nasıl bir ilişki var çünkü çocuğa ekmeği için bir yol gösteriyor.

imam hatipte dindar aileden gelen çocuklar öğretmenlere karşı efendi. ama serserisi de çoğu yerde serseri.

git sınavsız alan bir anadolu lisesine çocuğun ne dünyasına ne ahiretine bir şey katmak yok.

Bazı öğrenciler var ARALIKSIZ ders çalışıyor aralıksız o çocuğun öğretmeni olmasa bile gider youtubedan açar yine çalışır yani. Ama o öğrencime bakınca tahmin ediyorum ki zorluk yaşamış yaşıyor sorunları var o çıkışını çalışmak olarak görmüş ihlasla çalışıyor. Genelde sorunu olan ya minarenin başında oluyor ya altında oluyor. Ya çok efendi oluyor ya çok serseri. Bir tane 12. sınıf öğrencim var hiç böyle çalışan görmedim ama şöyle bir baksam belli maddi durumu iyi olmayan bir çevreden geliyor ama belli inşallah çok başarılı olacak.

ama genel olarak liselerin durumu böyle.

açık liseye geçiş yasaklanmasa zaten bunu bilenler ya meslek lisesine gider ya fen lisesine gider yada açık liseye gider.

ama tekrar ifade edeyim kaç yaşıma geldim öğretmenlik harici vesaire ben maaştan çalışma şartlarından öğrencilerden memnunum beni rehberlik branşına geçirsinler küçük bir okula versinler ohh inşallah kabre girene kadar orda çalışırım inşallah.

ama şuan anadolu liseleri çekilecek yer değil.

erkeği serseri kavgacı kız için dövüşürler ahlaksızlık yapar. kızı makyaj yapar göbeğini açar vesaire

öğretmenler belirli bir yaştan sonra rehberlik branşına geçirilmeli 5 gün okula gitmeli ek dersini almalı hem tecrübeleri ile okul kültürüne öğrencilere öğretmenlere katkıları olur hem de öğrencilerle uğraşmamış olurlar.


Soner Eraslan
Aday Memur
12 Ocak 2025 13:43
Öğretmen değilsin çok belli. Şayet ki öğretmensen derhal istifa et senin bu topluma hiçbir faydan olmaz.
basogret, 1 saat önce

Toplumun öğretmene bakışı konusunda tahmin ediyorum

Sınavsız alan bir okulda mı çalışıyorsunuz ?

toplumun öğretmene değer vermemesinin sebebi okul bir işe YARAMIYOR.

meslek lisesine git meslek dersi öğretmenine çocuklar nasıl saygı duyuyor nasıl bir ilişki var çünkü çocuğa ekmeği için bir yol gösteriyor.

imam hatipte dindar aileden gelen çocuklar öğretmenlere karşı efendi. ama serserisi de çoğu yerde serseri.

git sınavsız alan bir anadolu lisesine çocuğun ne dünyasına ne ahiretine bir şey katmak yok.

Bazı öğrenciler var ARALIKSIZ ders çalışıyor aralıksız o çocuğun öğretmeni olmasa bile gider youtubedan açar yine çalışır yani. Ama o öğrencime bakınca tahmin ediyorum ki zorluk yaşamış yaşıyor sorunları var o çıkışını çalışmak olarak görmüş ihlasla çalışıyor. Genelde sorunu olan ya minarenin başında oluyor ya altında oluyor. Ya çok efendi oluyor ya çok serseri. Bir tane 12. sınıf öğrencim var hiç böyle çalışan görmedim ama şöyle bir baksam belli maddi durumu iyi olmayan bir çevreden geliyor ama belli inşallah çok başarılı olacak.

ama genel olarak liselerin durumu böyle.

açık liseye geçiş yasaklanmasa zaten bunu bilenler ya meslek lisesine gider ya fen lisesine gider yada açık liseye gider.

ama tekrar ifade edeyim kaç yaşıma geldim öğretmenlik harici vesaire ben maaştan çalışma şartlarından öğrencilerden memnunum beni rehberlik branşına geçirsinler küçük bir okula versinler ohh inşallah kabre girene kadar orda çalışırım inşallah.

ama şuan anadolu liseleri çekilecek yer değil.

erkeği serseri kavgacı kız için dövüşürler ahlaksızlık yapar. kızı makyaj yapar göbeğini açar vesaire

öğretmenler belirli bir yaştan sonra rehberlik branşına geçirilmeli 5 gün okula gitmeli ek dersini almalı hem tecrübeleri ile okul kültürüne öğrencilere öğretmenlere katkıları olur hem de öğrencilerle uğraşmamış olurlar.


Pratik Hoca
Şef
12 Ocak 2025 13:45

Maaşla ilgili çok hsklısınız çooook. Hizmetlinin ikramiye, intibah şu bu eknenince totalde sizden çok bile olabilir.

Hafta sonu DYK yöneticiliği olan idareci 2 saat (brüt 500) alıyor işçi net 790 alıyor

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