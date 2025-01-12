Öğretmen Maaşları Neden Böyle ?

Toplumun öğretmene bakışı konusunda tahmin ediyorum

Sınavsız alan bir okulda mı çalışıyorsunuz ?

toplumun öğretmene değer vermemesinin sebebi okul bir işe YARAMIYOR.

meslek lisesine git meslek dersi öğretmenine çocuklar nasıl saygı duyuyor nasıl bir ilişki var çünkü çocuğa ekmeği için bir yol gösteriyor.

imam hatipte dindar aileden gelen çocuklar öğretmenlere karşı efendi. ama serserisi de çoğu yerde serseri.

git sınavsız alan bir anadolu lisesine çocuğun ne dünyasına ne ahiretine bir şey katmak yok.

Bazı öğrenciler var ARALIKSIZ ders çalışıyor aralıksız o çocuğun öğretmeni olmasa bile gider youtubedan açar yine çalışır yani. Ama o öğrencime bakınca tahmin ediyorum ki zorluk yaşamış yaşıyor sorunları var o çıkışını çalışmak olarak görmüş ihlasla çalışıyor. Genelde sorunu olan ya minarenin başında oluyor ya altında oluyor. Ya çok efendi oluyor ya çok serseri. Bir tane 12. sınıf öğrencim var hiç böyle çalışan görmedim ama şöyle bir baksam belli maddi durumu iyi olmayan bir çevreden geliyor ama belli inşallah çok başarılı olacak.

ama genel olarak liselerin durumu böyle.

açık liseye geçiş yasaklanmasa zaten bunu bilenler ya meslek lisesine gider ya fen lisesine gider yada açık liseye gider.

ama tekrar ifade edeyim kaç yaşıma geldim öğretmenlik harici vesaire ben maaştan çalışma şartlarından öğrencilerden memnunum beni rehberlik branşına geçirsinler küçük bir okula versinler ohh inşallah kabre girene kadar orda çalışırım inşallah.

ama şuan anadolu liseleri çekilecek yer değil.

erkeği serseri kavgacı kız için dövüşürler ahlaksızlık yapar. kızı makyaj yapar göbeğini açar vesaire

öğretmenler belirli bir yaştan sonra rehberlik branşına geçirilmeli 5 gün okula gitmeli ek dersini almalı hem tecrübeleri ile okul kültürüne öğrencilere öğretmenlere katkıları olur hem de öğrencilerle uğraşmamış olurlar.