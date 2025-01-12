KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


12 Ocak 2025 11:34
Güncel durumum

En son merkezi atamada tercih olmadı puanın yok diye az puan alınca hesaplanmadı 2024 kpss ne hiç girmemiş gibi oldum ve öylesine bakayım dedim tercih yapmadan önce mi bankaya para yatırmak gerek

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