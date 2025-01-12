HAKİM OLMAYAN BELGE VE DELİL İLE HÜKÜM KURDU (hakkım helal değil)

ben de sonucum çıkmamasına rağmen aynı fikirdeyim. 1603 emsal okudum erinmeden iyisi de kötüsü de var. kötümdediğim eften püften olaya adam ihraç olmuş red yemiş ne olaylar var adam iade edilmiş. kimse bana yansızlar vs demesin avukat arkadaşlar da hukuki boyutunu anlatır düşünce onu zaten hepimiz öğrendik. olaylar farklı çözülüyor

ben de sonucum çıkmamasına rağmen aynı fikirdeyim. 1603 emsal okudum erinmeden iyisi de kötüsü de var. kötümdediğim eften püften olaya adam ihraç olmuş red yemiş ne olaylar var adam iade edilmiş. kimse bana yansızlar vs demesin avukat arkadaşlar da hukuki boyutunu anlatır düşünce onu zaten hepimiz öğrendik. olaylar farklı çözülüyor