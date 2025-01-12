Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


12 Ocak 2025 11:48
HAKİM OLMAYAN BELGE VE DELİL İLE HÜKÜM KURDU (hakkım helal değil)

teknisyenken 6574b son verme davam red oldu. kurum oto sanayi sitesine beni 30 gün tam gün olacak şekilde adına geçici görevlendirme diye gönderdi orda hakkımda not formu doldurttu. bu süreci kurum kurs diye adlandırdı sözde orda başarısız kanaat konmuş bana. bir sayfa bile somut belgesi olmayıp sadece birim amirinin kursa gitti başarısz oldu ve disipline aykırı davrandı dedi diye MAHKEME KANUNA AYKIRI GÖREVLENDİRMEYİ OLMAYAN BELGE İLE KANUNAUYGUN BULDU UYGUNLUĞU İRDELENSİN DEDİM GÖZ ARDI ETTİ. bu taraf değilde nedir ? son verme işlemi bir gerekçeyede dayanmıyordu gerekçesiz işlem o yönden de kanuna uygun bulan hakimleri burdan devlete ihbar ediyorum. HSK şikayetim işlemdedir.


Ysf yzc
Aday Memur
12 Ocak 2025 11:50

KAÇAKİŞCİLERLE ÇALIŞTIM ÜLKEDE BİREYLERİN PEK GÜVENLİĞİ YOK ŞUAN ANLADIM


muallimmm4638
Memur
12 Ocak 2025 13:13
ben de sonucum çıkmamasına rağmen aynı fikirdeyim. 1603 emsal okudum erinmeden iyisi de kötüsü de var. kötümdediğim eften püften olaya adam ihraç olmuş red yemiş ne olaylar var adam iade edilmiş. kimse bana yansızlar vs demesin avukat arkadaşlar da hukuki boyutunu anlatır düşünce onu zaten hepimiz öğrendik. olaylar farklı çözülüyor
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