Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Ocak 2025 12:02
Ortak Sınavlar Acil Kaldırılmalı?
hiçbir faydası olmayan bu angarya uygulama acil kaldırılmalı, sınav sorularına bakıyorsunuz komedi gibi özellikle matematik LGS/yeni nesil ile uzaktan yakından alakası olmayan çok basit kazanım soruları. bir çok gereksiz ve haksız yönü anlatıldı, öğretmenler, idareciler veliler bu uygulamadan şikayetçi. Çocuk kendi okulunda kendi sınıfında ve okulun öğretmenince sınava tabi tutuluyor peki ne faydası var, her dönem 2 gün boyunca tüm ilçeyi/ili meşgul eden bir uygulama, bir de çok bilinmeyen şöyle mağduriyetler de doğuruyor: sınav yapılmayan özel eğitim uygulama okulu ve anaokulu idarecileri özel okullara resen gözcü olarak görevlendiriliyor! hem de beş kuruşsuz, biz okulda 1 müdür 1 müdür yardımcısıyız ikimize birden resen görev çıkıyor ve 2 gün boyunca engelli okulumuz idarecisiz kalıyor!! bu çocukların başına bişey gelirse kim hesabını verecek.. engelli çocuklarımız bu süreçte riskle karşı karşıya.ilçeye soruyoruz en azından birimiz görevlendirilmesin okulunun başında dursun diye yapacak bişey yok diyorlar. hiçbir faydası yok bu uygulamanın. bitirin lütfen.

basogret
12 Ocak 2025 12:29

sizin resen görevlendirilmeniz YANLIŞ lakin ortak sınavlar okulların röntgenini çekiyor hatta sorular daha da kolaylaştırılmalı OBP ortak sınavlara göre de verilebilinir üniversite sınavında

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