Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Ocak 2025 12:44
20 yıllık öğretmenler rehberlik branşına geçebilmeli

belirli bir yıldan sonra öğretmenler rehberlik branşına eğitim alarak geçebilmeli.

Şuan ki öğretmenlerimizden 50 55 yaş üzerini alın beni de alabilirsiniz gidin bir bakın gençler parmağında oynatıyor. Adamda zaten kafa kalmıyor. Kafa rahatlığı istiyor. Ama bu öğretmenlerimizde de tecrübe var. Bu öğretmenlerimiz MEB AKADEMİ de eğitim aldıktan sonra rehberlik branşına geçerlerse hem 5 gün okula gelirler hem bilgileriyle idareye öğrencilere öğretmenlere rehberlik ederler.

zaten adamlar yıllarca rehberlik dersi işlemiş rehber öğretmen mi olamayacak ?

gereken teorik eğitimi ver isteyenler belirli bir hizmet yılından sonra rehberlik branşına geçsin.

30 yaşındaki matematik öğretmeni ile 60 yaşındaki bir mi ? ikisininde iyi yanlarından faidelenmek isteniliyorsa bu dediğim yapılmalıdır.

isteyen devam etsin branşına


Braweheart01
Genel Müdür
12 Ocak 2025 13:55

yetmez 25 yıllık öğretmen de bedenci olabilmeli 30 yıllıklar da resim öğretmeni olabilsin :)))

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