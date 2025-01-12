20 yıllık öğretmenler rehberlik branşına geçebilmeli

belirli bir yıldan sonra öğretmenler rehberlik branşına eğitim alarak geçebilmeli.

Şuan ki öğretmenlerimizden 50 55 yaş üzerini alın beni de alabilirsiniz gidin bir bakın gençler parmağında oynatıyor. Adamda zaten kafa kalmıyor. Kafa rahatlığı istiyor. Ama bu öğretmenlerimizde de tecrübe var. Bu öğretmenlerimiz MEB AKADEMİ de eğitim aldıktan sonra rehberlik branşına geçerlerse hem 5 gün okula gelirler hem bilgileriyle idareye öğrencilere öğretmenlere rehberlik ederler.

zaten adamlar yıllarca rehberlik dersi işlemiş rehber öğretmen mi olamayacak ?

gereken teorik eğitimi ver isteyenler belirli bir hizmet yılından sonra rehberlik branşına geçsin.

30 yaşındaki matematik öğretmeni ile 60 yaşındaki bir mi ? ikisininde iyi yanlarından faidelenmek isteniliyorsa bu dediğim yapılmalıdır.

isteyen devam etsin branşına