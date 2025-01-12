Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Ocak 2025 12:46
Şarktan Şarka

Hayırlı günler abiler ve arkadaşlarım Ben ikinci şarki bitirdim şarktan şarka gitmek istiyorum eğer şarka gidersem o ilin tam süresini yaptıktan sonra mi tayinci olurum yoksa gittikten 1 sene sonra mı tayinci olurum ? Bu konuda kesin bilgisi olan varsa paylaşırsa bizimle sevinirim

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