Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Ocak 2025 13:11
Görevde yükselme yönetmelik değişikliği hk.

Herkese merhaba sayın meslektaşlarım bildiğiniz üzere görevde yükselme sınavına giriş şartı 6 yıl çalışmış olmaktı ancak son yapılan değişiklikle 10 yıla çıkartıldı bu değişiklik bizleri kapsar mı yoksa bu tarihten sonra işe girecek personeli mi kapsar? Teşekkürler


katipbey1995
Aday Memur
12 Ocak 2025 13:12

aynı yönetmelik değişikliğinin 6. maddesi şu şekilde

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 4- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce duyurusu yapılmış personel alımına ilişkin işlemler, duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan hükümlere göre tamamlanır."

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